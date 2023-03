Ex-HFC-Torhüter Schreiber verletzt sich übel am Pfosten

Ex-HFC-Keeper Tim Schreiber nach seiner Verletzung in Sandhausen.

Kiel/MZ - Schock für Zweitliga-Torhüter Tim Schreiber von Holstein Kiel: Das von RB Leipzig ausgeliehene Talent, das in der Saison 2021/22 für den Halleschen FC zwischen den Pfosten stand, verletzt sich beim 1:1 in Sandhausen schwer am Knie.

Der 20-jährige zog sich bei einer unglücklichen Abwehraktion am Pfosten eine Fleischwunde zu, wie der Kicker berichtet. Schreiber blieb nach einer Ecke im Rasen hängen und fiel anschließend mit dem Knie an die Torstange.

Tim Schreiber wurde in Kiel zum Stammkeeper

Ein Plastikteil von der Netzbefestigung verursachte einen tiefen Cut am Knie. "Ich mache den Stutzen runter und sehe mein Knie ist offen", sagte Schreiber der Sportschau.

Lesen Sie hier: So erging es den HFC-Sommerabgängen

Der gebürtige Freitaler musste nach 40 Minuten ausgewechselt werden. Die Wunde wurde anschließend genäht. Extra bitter: Sein Ersatz Robin Himmelmann kassierte in der 95. Minute den Ausgleich. Kurz zuvor hatte Kiel einen Elfer verschossenen (87.).

Tim Schreiber hatte sich am 14. Spieltag den Stammplatz im Kieler Tor von Konkurrent Thomas Dähne erobert und anschließend verteidigt. Bis zu seiner Verletzung hatte das Top-Talent seit Ende Oktober keine Spielminute verpasst.