Auf Terrence Boyd konnte sich der Hallesche FC auch in der Saison 2020/21 verlassen: 18 Tore schoss der Stürmer in 35 Ligaspielen, das ergibt einen Schnitt von 0,51 pro Partie - das gab es in Halle noch nie in der 3. Liga.

Schon in der Vorsaison hatte Boyd mit 14 Treffern aus 33 Spielen eine neue Bestmarke aufgestellt, diese schraubte der 30-Jährige jetzt noch einmal deutlich nach oben. Dass seine 18 Tore nicht zum Schützenkönig in der 3. Liga reichte, lag allein an Sascha Mölders: Der Oldie im Trikot vom 1860 München zeigte sich in überragender Form, traf sogar 22 Mal für seine „Löwen“ und stach damit Boyd deutlich aus.

Hallescher FC: Denis Kozlov und Silvio Meißner trafen häufiger als Terrence Boyd

Ein Blick zurück auf nunmehr neun HFC-Jahre in der 3. Liga zeigt: Mit Boyd hat das Spiel eine neue Qualität bekommen. Bevor der in Bremen geborene US-Amerikaner geholt wurde, herrschte traditionell Flaute an der Saale. Bentley Baxter Bahn und Mathias Fetsch mit je acht Toren waren 2018/19 die besten Schützen in Kader. In der Saison 2017/18 teilten sich Fetsch und Martin Röser den Bestwert mit ebenfalls je acht Treffer, davor war es Benjamin Pintol mit sogar nur sechs Toren.

Der Russe Denis Kozlov war 2004 der große Torjäger beim HFC in der NOFV-Oberliga. (Foto: imago/Picture Point)

Zweistellig in Liga drei trafen zuvor Osayamen Osawe (2016/zehn Tore) sowie zwei Mal Timo Furuholm (2014 und 2015 je zwölf Tore). Nach-Wende-Vereinsrekord sind die 18 Tore von Boyd aber nicht: 2004/05 traf Denis Kozlov 23 Mal für den HFC in der Oberliga, 1992/93 gelangen dem späteren Bundesliga-Profi und gebürtigen Hallenser Silvio Meißner in der gleichen Spielklasse sogar 26 Treffer.

Terrence Boyd steht auch für die Saison 2021/22 noch in Halle unter Vertrag und betonte zuletzt mehrfach, diesen auch erfüllen zu wollen. So kann er seine Bestmarke weiter nach oben schrauben und vielleicht sogar wirklich Vereinsgeschichte schreiben: Denn einen Drittliga-Torschützenkönig gab es in Halle noch nie. (mz)