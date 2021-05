Terrence Boyd flirtet mit den Leipzig Kings

Halle (Saale) - Ein neues Projekt entsteht im Leipziger Sport. Die „Leipzig Kings“ bereiten sich, von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt, auf ihre Premierensaison der European League of Football (ELF) vor und basteln fleißig an ihrem Kader. Neuester Zugang ist ein gewisser Yoshihito Omi, seines Zeichen Kapitän der japanischen Nationalmannschaft im American Football.

Vor dem Ligastart am 19. Juni sind allerdings noch zahlreiche Positionen offen. Einer, der neugierig die Entwicklungen verfolgt, ist Terrence Boyd. Mehr noch: Der Stürmerstar des Halleschen FC, als Halbamerikaner großer Fan der Jagd nach dem Ei, hat sich nun scherzhaft um einen Platz im Kader beworben - als Kicker.

Terrence Boyd bringt sich selbst bei den Leipzig Kings ins Spiel

Am Mittwoch fragte er auf Twitter: „Wie bewirbt man sich bei den @LeipzigKing? Asking for a friend“ und startete zugleich eine Umfrage, ob seine Fans ihn gern auf dem neuem Terrain sehen würden. Die überwiegende Mehrheit - 85 Prozent - will. Und Boyd sieht sich für die neue Aufgabe mit einem Augenzwinkern bestens gewappnet.

Auf den Hinweis, dass er beim Football ja über die Torstangen schießen müsse, folgte sein ironische Kommentar: „Und das kann ich sehr gut.“ Wird der „Zyklop“, 16-facher Saisontorschütze in Liga drei, also tatsächlich am 15. Mai auf dem Kunstrasenplatz im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch aufschlagen? An diesem Tag veranstalten die Kings ein Probetraining für interessierte Spieler.

Zeit hätte Boyd, der großer Football-Fan der New York Giants ist, zwar - der HFC trifft erst am Tag darauf im letzten Saisonheimspiel auf Wehen Wiesbaden. Trotzdem ist ein Engagement bei dem Footballverein aber doch unwahrscheinlich. „Es ist eher eine lustige Schnapsidee lacht Boyd“, vor dem HFC-Freitagstraining am Erdgas Sportpark.

Terrence Boyd: Erst kommt der HFC, dann der Football-Traum

Er habe zwar tatsächlich bei seinem Berater „aus Spaß“ vorgefühlt, ob der Nebenjob denn für ihn möglich wäre. Der hätte seine „Football-Träumereien“ aber prompt zerschlagen: „Das kannst du knicken.“ Aus vertraglichen und versicherungstechnischen Gründen ist der Zweit-Job nicht möglich. Und Boyd sieht selbst ein, dass er sich dann doch lieber voll auf seine eigentlichen Beruf, die Bälle ins Tor statt über eine Sange zu schießen, konzentrieren sollte.

„Es ist eine witzige Geschichte. Aber ich glaube, es käme jetzt nicht so gut, wenn ich nicht mehr im Training wäre, weil ich irgendwo zum Football-Training gehe.“ Mit der Bewerbung bei den Kings wollte Boyd ohnehin vor allem ausdrücken: Toll, dass es mit dem Football in Leipzig voran geht. „Mir ging es darum, sie zu pushen. Ich werde auf jeden Fall zu den Spielen gehen, wenn ich Zeit habe.“

Die Kings freuen sich sich ungemein über den prominenten Fan, aber auch als Spieler hätte er eine faire Bewährungschance bekommen. „Terrence Boyd ist mehr als willkommen, sich bei den Kings zu melden und seine Fähigkeiten bei einem Probetraining unter Beweis zu stellen“, ließ Headcoach Fred Armstrong wissen. „Einen Kicker zu haben, der mit dem Druck umgehen kann, Punkte machen zu müssen und uns hilft, Spiele als Team zu gewinnen, ist entscheidend für den Erfolg. Ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen“, sagte der Amerikaner.

Leipzig Kings freuen sich über das prominente Interesse von Boyd

Auch Liga-Chef Patrick Esume, als TV-Experte im deutschen Fernsehen bekannt, freut sich über Boyds Interesse an der neuen European League of Football und traut dem Torjäger zu, eine gute Rolle als Kicker zu spielen, auch weil das schon andere Fußballer unter Beweis gestellt hätten. „Die Historie in Deutschland hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, als Profifußballer auch im American Football als Kicker erfolgreich zu sein: Axel Kruse mit Berlin Thunder und Manfred Burgsmüller mit Düsseldorf Rhein Fire haben jeweils zweimal den World Bowl gewonnen.“ Ganz so einfach sei es aber auch nicht: „Das ist schon ein komplexer Job. Nicht jeder, der gut Fußball spielt, ist automatisch auch ein guter Kicker im Football“, betont

Die nicht ganz ernst gemeinte Vorstellung einer Teilzeitstelle von Boyd - der im Idealfall gern nur zu den Spielen auftauchen würde, um ein bisschen mitzumischen, hält er ebenfalls für schwierig umsetzbar. „Er müsste sich sportlich qualifizieren und für die Saison bereitstehen. Die European League of Football ist eine professionelle und ernsthafte Liga, kurze Gastspiele sehen wir nicht“, so Esume

Terrence Boyd: Footballer nach der Fußball-Karriere

Für Boyd bleibt also wohl nur, sich nach der Fußballer-Laufbahn seinem Herzensprojekt zu widmen. Mittelfristig möchte der 30-Jährige mit seiner Familie nach Heidelberg ziehen. Die ELF-Teams der Stuttgart Surge oder Frankfurt Galaxy wären nicht weit. „Ich würde es wirklich nach der Karriere gerne mal versuchen, um zu sehen, wie gut ich im Vergleich zu anderen deutschen Kickern wäre und wie weit ich kommen würde.“

Nur aus Ehrgeiz. Finanzielle Beweggründe spielen dabei keine Rolle: „Ich würde es nur aus Liebe zum Sport machen. Da würde es nicht um Geld gehen, in Deutschland verdienst du ja damit eh kaum etwas.“ Auch deshalb wird der „Zyklop“ zunächst seiner vorrangigen Proffession nachgehen: In Tore treffen, nicht drüber. Am Montag (19 Uhr) hat er im Spiel des HFC bei Waldhof Mannheim die nächste Gelegenheit zu beweisen, dass er dabei immer noch einer der Besten ist. (mz)