Wie schwer ist Jamal Musiala verletzt? Wie lange fällt der Nationalspieler aus? Von einem Wadenbeinbruch und gerissenen Bändern am linken Fuß ist die Rede. Und einer Operation daheim.

Eberls Versprechen an Musiala: „Wir sind da als Familie“

Jamal Musiala liegt mit starken Schmerzen verletzt am Boden. PSG-Profi William Pacho kümmert sich um ihn.

Atlanta/Orlando - Max Eberl hat noch vor der endgültigen Gewissheit über die Schwere der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala und einer belastbaren Prognose über die Ausfallzeit ein Versprechen abgegeben. „Wir sind jetzt (als Verein) einfach da als Familie, um ihn wieder aufzubauen und zu begleiten auf seiner Reise, die definitiv nicht leicht sein wird“, sagte der Sportvorstand des FC Bayern München nach der fürchterlich anzuschauenden Fuß- und Beinverletzung des 22-Jährigen im Viertelfinale der Club-WM gegen Paris Saint-Germain.

Wadenbeinbruch und Bänderrisse

Wenige Stunden nach dem 0:2 des deutschen Rekordmeisters gegen den Champions-League-Sieger kursierten die ersten Meldungen über das Ausmaß der Verletzung. Das linke Wadenbein sei gebrochen, berichtete die „Bild“-Zeitung. Von vier bis fünf Monaten Pause war zudem die Rede, was vor einer noch durchzuführenden Operation jedoch seriös kaum zu sagen ist. Auch von in Mitleidenschaft gezogenen Bändern am Sprunggelenk wurde berichtet.

Zu diesem Zeitpunkt war der Bayern-Tross schon nach dem Turnier-Aus zurückgereist aus Atlanta ins Basiscamp nach Orlando. Von dort aus soll heute Abend (Ortszeit) der Rückflug nach Deutschland erfolgen, und das offenbar mit dem Patienten Musiala. Die Deutsche Presse-Agentur bekam für all das aber am Samstagabend (Ortszeit) keine offizielle Bestätigung seitens des Vereins. Ein medizinisches Bulletin wurde vom Bundesligisten nicht veröffentlicht.

Der weitere Ablauf nach dem schweren Sportunfall, bei dem PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma mit der vollen Wucht seines Oberschenkels bei einer Abwehraktion auf Musialas linken Unterschenkel gekracht war, bleibt abzuwarten.

Eberl sprach noch in Atlanta von einer Operation. „Hier OP, zu Hause OP“, sagte der 51-Jährige. Der ideale Plan soll aber sein, sowohl den Eingriff als auch die Nachbehandlung in Deutschland durchzuführen.

„Jamal ist extrem traurig, extrem geknickt“, berichtete Eberl. Die WM-Spiele waren seine ersten nach einer mehr als zweimonatigen Verletzungspause wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel. Der Einsatz gegen PSG war der erste des Offensivstars in der Münchner Startelf seit drei Monaten. „Jetzt war er endlich wieder da in großen Spielen. Das ist das, wofür wir ihn lieben, seine Spielfreude. Und jetzt kriegt er so einen Nackenschlag“, sagte Eberl.