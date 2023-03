3. Liga am Sonntag

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC greift am Sonntag in den 28. Drittliga-Spieltag an. Ab 13 Uhr spielt der HFC bei Tabellenführer SV Elversberg um Punkte. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker von der Partie. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Elversberg - HFC -:-

Vor dem Spiel - Das Hinspiel gewann die SVE mit 3:1 in Halle. Niklas Kreuzer sprach danach davon, dass Elversberg der erste Gegner war, gegen den Halle komplett chancenlos war. Mit 59 Punkten führt der Aufsteiger die Tabelle an und hat trotz seiner jüngsten Ergebniskrise (bei einem Spiel weniger) noch immer elf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 11.30 Uhr starten wir hier mit der Berichterstattung zum HFC-Spiel.