Startet Louis Samson beim HFC jetzt neu durch?

Magdeburg - Für den glücklichen Überraschungscoup hatte Louis Samson seine ganz eigene, süffisante Fassung. „Dem Erzfeind ein Bein zu stellen. Das war super!“, sagte der Abwehrmann des Halleschen FC nach dem Drittliga-Derby beim 1. FC Magdeburg (1:1).

In dem waren Samson und seine Kollegen dem spielstarken Spitzenreiter am Samstag zwar über fast die gesamte Spielzeit unterlegen und gerieten nach langem Abwehrkampf in der zweiten Halbzeit doch noch in Rückstand. Dank couragierter Leistung gelang den Rot-Weißen aber noch der Ausgleich und somit ein glücklicher Punktgewinn. Deshalb: Beste Stimmung bei Samson und der kleine Seitenhieb in Richtung Magdeburg. „Wir haben das gut verteidigt und uns auch nach dem Rückstand nicht hängen lassen“ lobte er das Kollektiv.

Louis Samson vertrat beim HFC den Kapitän Jonas Nietfeld

Dass er in dem am Samstag als zentraler Mann in der Defensive einen entscheidenden Part einnehmen durfte, das machte den 26-Jährigen besonders stolz. „Es hat mich gefreut, dass mir der Trainer das Vertrauen geschenkt hat. Das ist ja auch eine wichtige Rolle in der Dreierkette im Zentrum.“ Weil Kapitän Jonas Nietfeld mit Adduktorenproblemen nicht rechtzeitig fit für das Derby wurde, baute HFC-Trainer André Meyer auf Samson als Chef in der Defensive.

Was die Entscheidung so bemerkenswert machte: Samson war seit seinem Wechsel nach Halle im Sommer unter Ex-Coach Florian Schnorrenberg und auch unter Meyer bislang ausschließlich auf der Sechserposition eingesetzt worden. In der Rückrunde gehörte er zudem nicht mehr zum Stammpersonal, kam erst auf zwei Kurzeinsätze mit 15 Minuten Einsatzzeit. Jan Löhmannsröben und Marcel Titsch Rivero sind auf der Sechs gesetzt.

Ausgerechnet im Derby gegen den so starken Tabellenführer aus Magdeburg sollte Samson nun als zentraler Mann die Dreierkette zusammenhalten. Und enttäuschte bei seiner Mission nicht: Zwar hatte auch er unter dem Dauerdruck und dem temporeichen Kombinationsspiel des FCM zu kämpfen. Vor dem Gegentor etwa rückte Samson aus der Kette, konnte Passgeber Ito Tatsuya aber nicht mehr entscheidend stören. „Man hat gemerkt, dass sie uns von der fußballerischen Qualität überlegen waren“, gab Samson zu.

Louis Samson überzeugte für den HFC als Anführer

Aber: Irgendwie gelang es doch die Null lange zu verteidigen und daran hatte Samson als Organisator und rigoroser Zweikämpfer großen Anteil. „Das war auch ein bisschen unser Plan, ihre fußballerische Art mit vielen kleinen Fouls zu brechen.“ Auch im kritischen Moment, als der HFC doch noch in Rückstand geriet, überzeugte Samson als Anführer. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie nicht den Glauben verlieren sollen und habe versucht, von hinten Stimmung zu machen.“ Der Ausgleich gelang noch und Samson zeigte, dass er eine Alternative als Abwehrchef ist.

Behält Louis Samson seinen Platz in der Abwehr des HFC?

Drängt sich automatisch die Frage auf: Behält er seinen Platz in der Dreierkette auch am Samstag im Heimspiel gegen Freiburg II (14 Uhr/MDR, MagentaSport)? Dann könnte Jonas Nietfeld wieder zurück sein. Marcel Titsch Rivero fehlt aber mit einer Gelbsperre. Nietfeld könnte also nach vorn rücken. Samson hätte jedenfalls nichts dagegen, erneut den Abwehrchef zu geben. „Das ist meine alternative Position, das war immer so abgesprochen.“