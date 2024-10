Spitze bleibt in Sicht: HFC gewinnt gegen Jena

Jan Löhmannsröben (l. o.) traf gegen Jena zum 1:0, am Ende gewann der HFC mit 2:1.

Halle/MZ. - Der Hallesche FC hat im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga am Samstagnachmittag einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Absteiger aus der dritten Liga gewann vor 9.655 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gegen den Tabellenzweiten Carl Zeiss Jena mit 2:1 und verhinderte es damit, die Spitze der Liga schon früh in der Saison aus den Augen zu verlieren. Der HFC verkürzte den Rückstand auf Jena auf drei Punkte. Auf Primus Lok Leipzig, der erst am Sonntag im Stadtderby gegen Chemie Leipzig gefordert ist, sind es sieben Zähler.