Sören Bertram ist wohl fit für den Halleschen FC

Sören Bertram ist wohl fit für ein Wiedersehen mit dem HFC am Freitagabend.

Osnabrück/Halle (Saale)/MZ - Wenn der Hallesche FC am Freitagabend beim VfL Osnabrück antritt (19 Uhr im Liveticker), wird Sören Bertram wohl dabei sein. Der Ex-HFC-Profi, der seit seinem Abschied vom 1. FC Magdeburg im Sommer in Osnabrück spielt, war zuletzt mit einer Bänderdehnung im Knie ausgefallen.

„Sören Bertram hat am Mittwoch das Teamtraining absolviert“, sagte VfL-Trainer Daniel Scherning am Mittwoch. Schon seit Montag hatte der Offensivspieler Teile der Einheiten mitgemacht. „Er hat sehr gut gearbeitet, ohne Probleme und Schmerzen“, sagte Scherning über den 30-Jährigen: „Die Tendenz ist sehr gut. Aber ob es für Freitag Sinn macht, werden wir erst am Spieltag bewerten können.“

Bertram absolvierte bislang elf Ligaspiele für seinen neuen Klub und schoss dabei einen Treffer. Ob es am Freitag für die Startelf reicht oder er als „Joker“ von der Bank kommt, ist noch offen. Die Tendenz geht aber klar zur Einwechslung.

Sören Bertram entschied Derby für FCM gegen Halle

Seine Erinnerungen an Spiele gegen den HFC sind gut: Zuletzt schoss er Anfang November 2019 beim 1:0-Sieg des 1. FC Magdeburg gegen Halle sogar das Siegtor. Zwischen 2013 und 2016 hatte Bertram selbst für den HFC gespielt und war lange Zeit Publikumsliebling an der Saale. Das änderte sich durch seinen FCM-Wechsel 2019 schlagartig.

VfL-Trainer Scherning erwartet derweil am Freitagabend einen starken Gegner aus Halle. „Da kommt eine richtig gute Drittligamannschaft auf uns zu, die wir nicht am Tabellenplatz messen dürfen“, sagte der Coach, der vor der Saison auch Trainerkandidat an der Saale war: „Sie spielen kompakt und sehr robust, haben schon viele Tore nach Standards geschossen. Sie sind sehr gefährlich auch nach Flanken aus dem Halbfeld.“

Sein Team wisse um die Aufgabe, vor allem die starke HFC-Offensive um Terrence Boyd und Michael Eberwein zu stoppen. „Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinnen“, sagte Scherning selbstbewusst. Der VfL geht von Rang fünf in den 13. Spieltag der 3. Liga, Halle ist mit drei Punkten Rückstand Elfter.