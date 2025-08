Der HFC startet mit zwei Siegen in die Saison. Das verschafft dem Coach Zeit und Ruhe, das eigene Spiel nachzuschärfen. Dabei setzt er nicht nur auf das Training.

So will Robert Schröder die Offensive ins Laufen bringen

Halle/MZ. - Dass sein Personal das 1:0 über die Zeit gebracht, damit auch das zweite Spiel dieser neuen Saison gewonnen hat, ersparte Robert Schröder Arbeit. „Wenn wir noch ein Tor kassiert hätten“, sagt der Trainer des Halleschen FC, „hätten wir uns das auf jeden Fall noch einmal im Video angeguckt.“ So jedoch gab es am Freitag nur einen kurzen Clip für die Profis des Fußball-Regionalligisten, zu sehen war siegbringende Treffer aus dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg II am Donnerstagabend. „Um mit einem positiven Gefühl ins Wochenende zu gehen“, sagt Schröder.