Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der VfB Auerbach 1 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den VfL Halle 96 unterlag das Team von Sven Köhler mit 0:5 (0:3).

Auerbach/vogtl./MTU. Das Match zwischen Auerbach und Halle ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Dario Borval das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anxhelo Kurti den Ball ins Netz.

Minute 26: VfB Auerbach 1 liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 57. Spielstand 4:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.08.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 82 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Auerbach 1 rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – VfL Halle 96

VfB Auerbach 1: Birke – Voigt, Cermus, Schardt, Graf (58. Bauer), Kadric (58. Kaiser), Brejcha (58. Roscher), Schmidt, Guzlajevs, Birkner, Hache

VfL Halle 96: Schmid – Arzumanian (68. Haese), Oikonomidis, Kurti, Jagupov, Hüttig (75. Cabral), Pessel, Borval (68. Emmerich), Lubsch (68. Racine), Bölke, Marks (87. Dierichen)

Tore: 0:1 Dario Borval (7.), 0:2 Anxhelo Kurti (26.), 0:3 Jegor Jagupov (45.), 0:4 Jegor Jagupov (57.), 0:5 Joel Marks (82.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Konrad Götze, Martin Falk; Zuschauer: 522