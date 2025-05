Robert Marien spricht erstmals über seinen Job als Finanzchef des HFC. Warum sich der langjährige Vorstandschef von Hansa Rostock dem Fußball-Regionalligisten angeschlossen hat, welche Ziele er verfolgt, wie er Mitglieder gewinnen will.

„Stillstand gibt es bei mir nicht“: So will Ex-Hansa-Macher Robert Marien den HFC als Finanzchef voranbringen

Halle/MZ - Wenn das Flugzeug an diesem Mittwoch gen Japan abhebt, zu einem lange geplanten Urlaub, wird Robert Marien nicht die Schönheiten des Landes der aufgehenden Sonne im Kopf haben. Die Gedanken des 44-Jährigen werden um den Halleschen FC kreisen. „Ich habe in den ersten Tagen alles wie ein Schwamm aufgesaugt“, sagt der Mann, der den Fußball-Regionalligisten als Kaufmännischer Leiter wirtschaftlich auf eine neue Stufe heben soll. „Auf den Flügen werden erste Dinge ausgearbeitet.“ Ideen, Pläne, wo es bei HFC hakt, wo es vorangehen soll, ja muss. Was Marien bereits sagen kann: „Ich sehe erhebliches Potenzial, das noch nicht genutzt wird.“