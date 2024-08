So schaffte es US-Boy Richardson zum Fußballprofi in Europa

Halle/MZ - Irgendwo in Seattle, ganz im Westen der Vereinigten Staaten, werden die Nächte in den nächsten Wochen immer mal wieder sehr kurz sein. Wecker werden schon vor 4 Uhr in der Früh klingeln. Immer dann, wenn Joseph Charles Richardson der Zweite, kurz Joe-Joe, mit dem Halleschen FC um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Fußballspiel bestreitet. Am 11. August gegen Rot-Weiß Erfurt ist das etwa der Fall.