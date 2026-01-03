George Didoss überzeugt beim SV Babelsberg mit Toren und Vorlagen. Sein Vertrag läuft aus. Ist ein Wechsel zum HFC ein Thema?

George Didoss zum HFC? Das ist dran am Transfergerücht

George Didoss hat sich in den Fokus gespielt.

Halle/MZ/FAB - George Didoss gehört zu den Entdeckungen dieser Saison der Regionalliga Nordost. Der 21-jährige Offensivspieler hat für den SV Babelsberg in 18 Spielen sieben Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Didoss war damit fast an der Hälfte der 28 Treffer der Potsdamer beteiligt.