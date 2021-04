Schnorrenberg jubelt: „Das gibt uns Riesen-Auftrieb“

Dresden - Der Hallesche FC hat mit seiner vielleicht besten Saisonleistung das Ost-Duell beim Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden am Samstag deutlich mit 3:0 (1:0) gewonnen. Während Freude und Erleichterung beim HFC nach Abpfiff grenzenlos waren, herrscht bei den Sachsen großer Frust. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Das ist ein unglaubliches Gefühl: Auswärts so ein Sieg und dann hier in Dresden zu Null! Ich bin froh, dass uns der Auswärtssieg endlich gelungen ist. Wir sind noch nicht durch mit dem Erfolg heute, aber das tut uns unheimlich gut. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, freut uns ungemein – das haben sich die Jungs verdient heute! Das gibt uns Riesen-Auftrieb. Ich hoffe, dass es heute ein großer Schritt in die richtige Richtung war.“

Markus Kauczinski (Dynamo-Trainer): „Wir wussten, dass alles passieren kann und wir sicherlich nicht in einer Top-Verfassung waren, aber trotzdem tut es total weh. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit zu viel Zweikämpfe verloren. Nach der Pause war es besser, wurde dann aber wild mit dem 0:2. Da haben wir uns auskontern lassen und das Spiel war gelaufen. Wir waren einfach nicht zwingend, es wurde nie richtig gefährlich: Da verlangen wir offensiv eine andere Qualität.“

Michael Eberwein (HFC-Torschütze): „In Dresden ist es immer ein besonderes Spiel, gerade auch in unserer Lage. Wir haben zuletzt viel Kritik bekommen, heute war es ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Ich hoffe, dass uns ein 3:0 in Dresden jetzt das Selbstvertrauen gibt, das uns zuletzt gefehlt hat. Das waren anstrengende Wochen, aber wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die Pause.“

Kevin Broll (Dynamo-Torwart): „Halle war einfach top eingestellt und wir haben Social Distancing betrieben. Ich kann es nicht erklären. Tut mir leid für alle Fans – dafür muss ich mich im Namen der Mannschaft entschuldigen. So geht es einfach nicht weiter! Was wir die letzten sieben Spiele zeigen, ist einfach bodenlos und nicht Dynamo Dresden!“ (mz/Quelle: Magenta Sport)