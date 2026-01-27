Die Witterungen beeinflussen die Vorbereitung des Halleschen FC weiterhin. Die Partie bei Zehlendorf wurde abgesagt. Wie die Rot-Weißen nun planen.

Der Schnee beeinträchtig die Vorbereitung des HFC stark.

Halle/MZ/TG. - Schnee in Massen macht es dem Halleschen FC aktuell schwer, einen geregelten Trainingsalltag auf die Beine zu stellen. Und weil auch das erste Pflichtspiel des neuen Jahres in der Fußball-Regionalliga nicht stattfinden wird, hat der Klub jetzt reagiert und seinen Plan angepasst.