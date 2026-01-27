weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Kurzfristiger Test am Mittwoch: Pflichtspielauftakt fällt aus: So reagiert der HFC

Eil
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?

Kurzfristiger Test am Mittwoch Pflichtspielauftakt fällt aus: So reagiert der HFC

Die Witterungen beeinflussen die Vorbereitung des Halleschen FC weiterhin. Die Partie bei Zehlendorf wurde abgesagt. Wie die Rot-Weißen nun planen.

27.01.2026, 17:30
Der Schnee beeinträchtig die Vorbereitung des HFC stark.
Der Schnee beeinträchtig die Vorbereitung des HFC stark. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ/TG. - Schnee in Massen macht es dem Halleschen FC aktuell schwer, einen geregelten Trainingsalltag auf die Beine zu stellen. Und weil auch das erste Pflichtspiel des neuen Jahres in der Fußball-Regionalliga nicht stattfinden wird, hat der Klub jetzt reagiert und seinen Plan angepasst.