Felix Langhammer soll beim HFC die Antwort sein, wie es möglich ist, Niklas Landgraf ins Mittelfeld zu versetzen. Warum er in der Vorbereitung aber Trainingsverbot hat.

Halle/MZ. - Die Sorge um die Hand würde immer mitschlittern, wenn man es mit etwas Chuzpe beschreiben möchte. Aufgrund des erneuten Schneefalls ist beim Halleschen FC dieser Tage an normales Training kaum zu denken. Und selbst wenn der Fußball-Regionalligist auf einem geräumten Kunstrasen übt, wäre Felix Langhammer nicht dabei. Die zu befürchtende Glätte ist eine Gefahr. „Wir sind da lieber noch vorsichtig“, sagt er.