Personal wird immer knapper: HFC meldet weitere Corona-Fälle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwoch hat der Hallesche FC weitere Corona-Fälle in seinem Profikader gemeldet. Die Namen der betroffenen Spieler nannte der Klub wie gewohnt nicht, ebensowenig wie die genaue Anzahl der positiven Tests am Dienstag. „Die betroffenen Akteure wurden isoliert und vorerst in Quarantäne beordert“, schreibt der HFC lediglich.

Damit wird die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SC Freiburg II am Samstag (14 Uhr im Liveticker) immer schwieriger. Trainer André Meyer fehlt inzwischen der halbe Kader wegen Corona-Fällen, Verletzungen oder Sperren.

Ob die Austragung des Heimspiels gegen den Aufsteiger aus dem Breisgau gefährdet ist, war am Mittwoch zunächst noch nicht abzusehen. Denn einige HFC-Profis könnten sich vor dem Spiel womöglich noch aus der Quarantäne „freitesten“ und wieder zur Verfügung stehen. Nur wenn Halle weniger als 14 Feldspieler und einen Torwart zur Verfügung hat, würde das Spiel abgesagt werden.

Diese HFC-Spieler fehlten zuletzt im Training und könnten in Corona-Quarantäne sein (offizielle Bestätigung gibt es nicht): Tim Schreiber, Niklas Landgraf, Joscha Wosz, Jan Shcherbakovski, Jan Löhmannsröben, Niklas Kastenhofer, Janek Sternberg, Sebastian Bösel

Diese HFC-Spieler fehlen verletzt: Sven Müller, Jonas Nietfeld (angeschlagen, Einsatz offen), Toni Lindenhahn, Aaron Herzog, Tom Zimmerschied, Julian Guttau, Philipp Zulechner, Tom Bierschenk

Dieser HFC-Spieler fehlt gesperrt: Marcel Titsch Rivero (10. Gelbe Karte)

Diese HFC-Spieler sind voraussichtlich fit (abzüglich der neuen, unbekannten Corona-Fälle vom Dienstag): Daniel Mesenhöler (Tor), Jannes Vollert, Sören Reddemann, Fynn Otto, Louis Samson, Niklas Kreuzer, Lukas Griebsch, Lucas Halangk, Elias Löder, Kebba Badjie, Julian Derstroff, Michael Eberwein, Elias Huth, Justin Eilers