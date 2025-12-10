Fabrice Hartmann wird für das Duell gegen die Magdeburger nicht rechtzeitig fit. Warum nun auch Langhammer passen muss und warum seine Einsatzchancen gegen den FCM II ohnehin nur gering gewesen wären.

Darum fehlt auch Felix Langhammer dem HFC zum Jahresabschluss gegen den 1. FC Magdeburg II

Linksverteidiger Felix Langhammer muss im letzten Ligaspiel des Jahres beim HFC passen.

Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC muss im wichtigen Duell in der Fußball-Regionalliga am kommenden Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg II (14 Uhr/MZ.de) einen weiteren Ausfall verkraften. Linksverteidiger Felix Langhammer steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.