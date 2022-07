Nur Nietfeld ist gesetzt - was für wen in der HFC-Abwehr spricht

Die Abwehrkette bleibt vor Ligastart Baustelle. Trainer André Meyer probierte viel aus, die Kandidaten waren nicht fehlerlos. Was für wen spricht.

Jonas Nietfeld will mit dem HFC einige Hürden überspringen.

Halle/MZ - Die Abwehr-Experimente gingen auch am Dienstagmittag beim Halleschen FC weiter. Da verteidigte Kapitän Jonas Nietfeld im Training des Fußball-Drittligisten an der Seite von Louis Samson und Seymour Fünger, bei der Gegnermannschaft bildeten Sören Reddemann, Jannes Vollert und Niklas Landgraf ein Defensiv-Trio. Später wurde munter durchgetauscht. Wie auch schon generell in den Spielen der Vorbereitung.