Nun bis 2028 an Verein Gebunden Talent soll Spielpraxis sammeln: HFC verlängert mit Stobbe und verleiht ihn zu Germania Halberstadt
Der 18-jährige Stürmer kam bisher auf drei Kurzeinsätze für den Halleschen FC in der Regionalliga. Nun soll er sich in der Oberliga an die Wettkampfhärte im Herrenbereich gewöhnen. Welche Trainerverbindung bei dem Leihgeschäft eine Rolle spielte.
Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC verleiht seinen 18-jährigen Stürmer Emilio Stobbe an Oberligist Germania Halberstadt. Dort soll das Talent, der bisher auf drei Kurzeinsätze in der Regionalliga für die Rot-Weißen kam, Spielpraxis sammeln. Der Verein verlängerte Stobbes Vertrag außerdem bis zum Ende der Saison 2027/28.