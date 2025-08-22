weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nun bis 2028 an Verein gebunden: Talent soll Spielpraxis sammeln: HFC verlängert mit Stobbe und verleiht ihn zu Germania Halberstadt

Der 18-jährige Stürmer kam bisher auf drei Kurzeinsätze für den Halleschen FC in der Regionalliga. Nun soll er sich in der Oberliga an die Wettkampfhärte im Herrenbereich gewöhnen. Welche Trainerverbindung bei dem Leihgeschäft eine Rolle spielte.

22.08.2025, 16:23
Der junge HFC-Stürmer Emilio Stobbe soll in der Oberliga Erfahrungen sammeln.
Der junge HFC-Stürmer Emilio Stobbe soll in der Oberliga Erfahrungen sammeln. Foto: Objektfoto

Halle/MZ/CKI - Der Hallesche FC verleiht seinen 18-jährigen Stürmer Emilio Stobbe an Oberligist Germania Halberstadt. Dort soll das Talent, der bisher auf drei Kurzeinsätze in der Regionalliga für die Rot-Weißen kam, Spielpraxis sammeln. Der Verein verlängerte Stobbes Vertrag außerdem bis zum Ende der Saison 2027/28.