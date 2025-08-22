Nun bis 2028 an Verein Gebunden Talent soll Spielpraxis sammeln: HFC verlängert mit Stobbe und verleiht ihn zu Germania Halberstadt

Der 18-jährige Stürmer kam bisher auf drei Kurzeinsätze für den Halleschen FC in der Regionalliga. Nun soll er sich in der Oberliga an die Wettkampfhärte im Herrenbereich gewöhnen. Welche Trainerverbindung bei dem Leihgeschäft eine Rolle spielte.