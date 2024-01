Niklas Kreuzer feiert nach seiner Hodenkrebserkrankung sein Pflichtspiel-Comeback für den Halleschen FC. Der Vizekapitän ist beim Erfolg des HFC in Duisburg direkt am Siegtreffer beteiligt.

Duisburg/MZ. - Der Moment, in dem Niklas Kreuzer nach seiner Hodenkrebserkrankung wieder einen Fußballplatz in der dritten Liga betrat, er hätte rein von der Szenerie her freilich emotionaler sein können als beim MSV Duisburg in einer eher spärlich besetzten Arena.