Nicht nur wegen Joscha: Dariusz Wosz schaut beim HFC genau hin

Legende Dariusz verfolgt die ersten Schritte von Neffe Joscha beim HFC intensiv. Ob er bei dessen Heimdebüt im Stadion ist und was er zu dem Wechsel sagt.

Dariusz Wosz als Tribünengast in Halle: Schafft es die Klub-Legende auch am Dienstag ins Stadion?

Halle (Saale)/MZ - Dariusz Wosz war sofort im Bilde. „Da waren ordentliche Ansätze dabei. Was der Schiedsrichter dann später gesehen hat und den Spielern gesagt hat, das kann ich nicht verstehen“, sagt der ehemalige Bundesligaspieler über das Spiel des Halleschen FC am Samstag in der dritten Fußballliga bei Eintracht Braunschweig (0:1).