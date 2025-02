Der direkte Wiederaufstieg in die dritte Liga ist für den Halleschen FC in weite Ferne gerückt. Welche Folgen hat das für die Planungen und Finanzen?

Halle/MZ - Jan Löhmannsröben hat am Montag Lotto gespielt. Das hat der extrovertierte Fußballprofi des Halleschen FC in den Sozialen Medien geteilt – und damit unfreiwillig eine passende Überleitung zur Situation seines Klubs gebaut. Denn in Sachen Meisterschaft in der Regionalliga jetzt noch auf den HFC zu setzen, nachdem dieser den Kracher gegen Tabellenführer Lok Leipzig mit 0:1 verloren und nun neun Punkte Rückstand hat, wäre ziemlich gewagt.