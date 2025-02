Halle/MZ. - Stefan Maderer hatte es am ersten Spieltag getan. Er tat es am zurückliegenden Spieltag in Halle. Und zwischendurch sechs weitere Male. Insgesamt achtmal hat Maderer für Lok Leipzig in dieser Saison das Tor zum 1:0 erzielt, dreimal war es bereits der Siegtreffer für den Tabellenführer der Fußball-Regionalliga. Der 28-Jährige macht also das, was Stürmer machen sollen: Er entscheidet Spiele.

