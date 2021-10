MSV Duisburg reist ohne seinen Topspieler nach Halle

Halle (Saale)/MZ - Der MSV Duisburg muss im Auswärtsspiel beim Halleschen FC am Samstag (14 Uhr im Liveticker) auf seinen Kapitän Moritz Stoppelkamp verzichten. Der Offensivspieler blieb wegen Oberschenkelproblemen zu Hause und trat die Reise mit seinen Teamkollegen gar nicht erst an, wie der Klub mitteilte.

Der 31-Jährige ist der absolute Führungsspieler beim MSV und gehörte in den letzten beiden Jahren mit 25 bzw.- 20 Scorerpunkten zu den besten Drittliga-Spielern auf seiner Position. Aktuell hat Stoppelkamp zwei Tore und vier Vorlagen vorzuweisen, auch wenn er noch keine rundum überzeugende Saison spielt.

MSV Duisburg: Wiedersehen von Marvin Ajani mit dem HFC fällt aus

Der Ausfall des in Duisburg geborenen Routiniers, der auf knapp 300 Einsätze in den Bundesligen kommt, könnte durchaus ein Vorteil für den HFC sein. Schließlich ist das Offensivspiel der Duisburger stark auf den Schlüsselspieler zugeschnitten. In Ex-HFC-Profi Marvin Ajani und Marvin Bakalorz fallen zudem weitere Startelfkandidaten für Trainer Hagen Schmidt aus.

Auch die Stürmer Chinedu Ekene und Rudolf Ndualu sind nach wie vor verletzt. Immerhin meldete sich Rolf Feltscher, etatmäßiger Rechtsverteidiger der „Zebras“, am Freitag fit und kann in Halle wohl auflaufen. Der Venezuelaner gehörte in allen Partien (bis auf eine Gelbsperre) zur Startelf.