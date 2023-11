Beim Sieg des Halleschen FC in Freiburg stellt Sreto Ristic Kapitän Jonas Nietfeld erstmals an die Seite von Torjäger Dominic Baumann. Welcher Plan des Trainers damit aufgeht.

Dominic Baumann (in schwarz, l.) und Jonas Nietfeld stürmten in Freiburg zusammen.

Freiburg/MZ. - Sreto Ristic setzte ein breites Grinsen auf und verteilte Umarmungen an die aus- oder nicht eingewechselten Spieler und sein Trainerteam. Die Erleichterung über das 2:1 beim SC Freiburg II war dem Trainer des Halleschen FC am Dienstagabend anzusehen. Nach zwei Niederlagen in Folge hat der HFC mit dem Sieg im Nachholspiel die Abstiegszone in der dritten Fußballliga verlassen und sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft. „Man hat nach dem Spiel gesehen, dass Last abgefallen ist“, sagte Torjäger Dominic Baumann im Anschluss, der per Elfmeter mit seinem elften Saisontor (53.) den Erfolg perfekt gemacht hatte.