MDR zeigt HFC-Testspiel in Aue am Samstag live

Schon 2019 standen sich HFC und Aue im türkischen Belek in einem Testspiel gegenüber.

Halle (Saale)/Aue - Weil das Ostduell in der 3. Liga beim FSV Zwickau am Samstag abgesagt wurde, steht der Hallesche FC vor einem Wochenende ohne Pflichtspiel. Trainer Florian Schnorrenberg nutzt die Zeit aber für einen Test: Am Samstag um 14 Uhr wird beim Zweitligisten Erzgebirge Aue gespielt.

Zwar herrscht beim HFC aktuell akute Personalknappheit, weil viele Profis verletzt ausfallen. Doch kann der Trainer den Test nutzen, um Spielern aus der zweite Reihe etwas Einsatzzeit zu geben.

Die gute Nachhricht für alle Fans des HFC: Der MDR wird die Partie live im TV und als kostenlosen Stream auf seiner Homepage zeigen. Möglich wird das, weil der Sender am 4. September noch kein anderes Drittliga-Spiel im Programm hat. Die Partie des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern wird an diesem Tag um 18 Uhr live in der ARD übertragen.