Halle (Saale)/MZ - Spielabsage für den Halleschen FC: Das Ost-Derby beim FSV Zwickau, eigentlich für den 4. September angesetzt, kann nicht wie geplant stattfinden.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, muss die Partie wegen „einsatzbezogener Belastungsspitzen der Sicherheitskräfte für das Wochenende vom 3. bis 5. September in Sachsen“ verlegt werden.

Was konkret bedeutet: Es ist in Sachsen nicht genug Polizei verfügbar, um das Ostduell abzusichern. Das hatten die Sicherheitsbehörden dem DFB gemeldet, der daraufhin die Verlegung vornahm. Als Nachholtermin für die Partie des 7. Spieltags steht Mittwoch, 15. September um 19 Uhr fest.

Hallescher FC plant Testspiel bei Erzgebirge Aue am 4. September



Ein spielfreies Wochenende will der HFC aber dennoch nicht haben. Bereits am Donnerstag, also einen Tag vor der offiziellen Absage der Drittliga-Partie, hatte der Zweitligist Erzgebirge Aue via Facebook vermeldet, am 4. September ein Testspiel gegen Halle zu absolvieren.

Soweit ist es aber noch nicht: Zwar würde der HFC gerne in Aue testen, Gespräche laufen auch, aber fest steht der Termin aber längst noch nicht. Aue war mit seinem Facebook-Eintrag unabgesprochen vorgeprescht.