Der Patzer in Luckenwalde in der analyse

Halle/MZ - Der bemerkenswerteste Satz fiel am Samstag in Luckenwalde vor dem Kabinengang. Die Fußballer des Gastgebers hatten nach der Regionalliga-Partie gegen den Halleschen FC gerade das Abklatschen mit den Fans beendet. Stolz war in den Gesichtern der Feierabendkicker zu sehen. Aber nicht nur. Auch Ärger. Und dann fiel dieser Satz von einem FSV-Spieler: „Die waren so schlecht“, haderte er mit dem 1:1.