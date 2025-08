Riesenbeck - Olympiasieger Christian Kukuk macht sich selbstständig. Nach rund 13 Jahren verlässt der Springreiter zum Jahresende den Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck, bei dem er als Praktikant angefangen und zuletzt als Bereiter gearbeitet hat.

„Alles, was ich in sportlicher Hinsicht gelernt habe, weiß ich von Ludger Beerbaum“, sagte Kukuk in einer Mitteilung. Der 35 Jahre alte Profi hatte im Vorjahr bei den Olympischen Spielen in Paris Einzel-Gold mit dem Pferd Checker gewonnen. Beerbaum war als Coach vor Ort daran beteiligt.

Mit der Frau nach Münster umgezogen

Vor einigen Wochen war der aus Warendorf stammende Kukuk mit seiner aus den USA stammenden Frau Veronica Tracy nach Münster gezogen. Das Paar hat seit März eine gemeinsame Tochter. Zu Beginn des kommenden Jahres will der Reiter wieder mehrere Monate in Florida reiten.

„Ich bin mir darüber im Klaren, dass es schwierig sein wird, meinen Weg ohne seine schützende Hand und einzigartige Erfahrung zu bewältigen“, sagte Kukuk über Beerbaum. „Dennoch freue ich mich auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben.“

Kukuk habe sich in den vielen Jahren zu einem Aushängeschild des Stalles entwickelt, sagte Beerbaum laut Mitteilung: „Die Tatsache, dass wir neben dem Arbeitsverhältnis vor allem auch ein persönlich besonders gutes, vertrauensvolles Verhältnis haben, wird uns auch in den kommenden Jahren – in welcher Konstellation auch immer - zusammenarbeiten lassen.“