Liveticker zum Nachlesen: HFC-Heimserie endet gegen Hansa Rostock

Halle (Saale) - Die Heimserie des Halleschen FC hat gegen Hansa Rostock ein unglückliches Ende gefunden: Am Freitagabend unterlag der HFC im Flutlichtspiel im Erdgas Sportpark durch ein Eigentor von Stefan Kleineheismann und einen späten Foulelfmeter mit 0:2 ...

Die Heimserie des Halleschen FC hat gegen Hansa Rostock ein unglückliches Ende gefunden: Am Freitagabend unterlag der HFC im Flutlichtspiel im Erdgas Sportpark durch ein Eigentor von Stefan Kleineheismann und einen späten Foulelfmeter mit 0:2 (0:0).

Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.

HFC gegen Hansa: Der Liveticker zum Nachlesen

Abpfiff: Schluss im Erdgas Sportpark, Hansa Rostock jubelt über einen 2:0-Sieg beim Halleschen FC! Am Ende ist der Sieg nicht unverdient, in seiner Entstehung abe glücklich. Der HFC muss sich richtig ärgern, hier war heute mehr drin.

93. Minute: Benyamina läuft an und verwandelt cool gegen Tom Müller, der keine Chance hat. 2:0 für Hansa, das war die Entscheidung.

92. Minute: Elfmeter für Hansa! Röser foult Scherff im Strafraum, klare Sache.

90. Minute: Tobias Müller hat sich verletzt und wird behandelt, Halle kann nicht mehr wechseln und spielt momentan in Unterzahl. Sieben Minuten werden nachgespielt.

85. Minute: Väyrynen mit der Chance zum 2:0, der Finne wird aber noch geblockt. Es bleibt spannend im Erdgas Sportpark.

82. Minute: Comeback für Fennell, der für Zenga in die Partie kommt. Derweil hat Wannenwetsch Glück, nach einem wilden Foul an Gjasula nicht die Gelb-Rote Karte zu sehen.

76. Minute: Auffällig, wie schwach die Standards beim HFC heute sind. Jede Ecke wird problemlos rausgeköpft. Schmitt wechselt erneut, El-Helwe macht Platz für Ludwig - Stürmer für Stürmer.

73. Minute: Der Schwung der Hallenser ist dahin, Rostock hat momentan wenig Probleme, die Partie zu kontrollieren. Kommt da noch eine Schlussoffensive der Gastgeber?

65. Minute: Der HFC hat jetzt etwas die Linie verloren. Schmitt bringt Landgraf als Linksaußen, Bohl geht dafür runter.

60. Minute: Knifflige Szene! Gjasula stoppt als letzter Mann Benyamina vor dem Tor - am Rande der Legalität. Es gibt aber keinen Pfiff, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Auf der Gegenseite sieht dann Wannenwetsch Gelb nach einem Foul.

58. Minute: Gute Antwort von Halle. Röser mit der Flanke, Fetsch mit dem wuchtigen Kopfball, aber Debütant Eisele pariert glänzend.

55. Minute: Hansa geht in Führung! Ein Eigentor von Kleineheismann lässt die Gäste jubeln. Rostocks Nadeau ist auf rechts durch und passt scharf nach innen. Kleineheismann will am kurzen Pfosten vor Alibaz klären, lenkt den Ball aber ins eigene Tor.

54. Minute: Jetzt wird weitergespielt, die Nachspielzeit wird entsprechend lang ausfallen.

49. Minute: Jetzt zündeln auch die Hansa-Fans ganz gewaltig mit Pyrotechnik. Auch in dieser Statistik steht es also unentschieden hier und heute. Reichlich Nebel jetzt auf dem Rasen, Schiedsrichter Brütting muss die Partie kurz unterbrechen.

46. Minute: Ohne personelle Wechsel geht es mit Halbzeit zwei weiter.

Halbzeit: Schiedsrichter Brütting pfeift ab, torlos geht es für die Teams in die Kabine. In einer durchschnittlichen Partie war Halle das deutlich aktivere Team, Hansas abwartende Taktik geht aber bislang auf.

43. Minute: Solo von El-Helwe, der dann Röser in der Spitze sucht. Der Pass ist schön, aber auch zwei Meter zu lang. Keeper Eisele kann klären.

41. Minute: Die letzte Torchance der Partie ist jetzt auch schon knapp 20 Minuten her. Halle findet keine Lücken in der Hansa-Defensive, oft fehlt der letzte Pass oder der letzte Meter.

36. Minute: Gjasula mit dem taktischen Foul gegen Alibaz, das gibt die Gelbe Karte. Es ist die Vierte im sechsten Saison-Einsatz für den HFC-Kapitän.

30. Minute: Unverändertes Bild, der HFC bemüht sich im Spiel nach vorne, aber Rostocks Abwehr ist bislang aufmerksam. Von den Gästen kommt offensiv sehr wenig, Hansa wartet hier auf seine Chance.

23. Minute: Der erste Torschuss der Gäste geht vorbei. Alibaz hatte es aus 20 Metern flach versucht, den hätte Tom Müller aber wohl auch pariert.

20. Minute: Leichte Vorteile für den HFC in der Anfangsphase, die aber von den Defensivreihen dominiert wurde. Röser zieht mal aus 18 Metern ab, knapp drüber, Der Hallenser Linksaußen ist hier der Aktivposten.

14. Minute: Erste Chance des Spiels - uns was für eine! Fetsch legt für Röser ab, der aus zehn Metern nur um Zentimeter verzieht.

9. Minute: Hansa kontert nach Ballverlust von Schilk, Benyamina versucht es dann alleine, wird aber von Tobias Müller gestoppt.

5. Minute: Das Feuerwerk gab es vor Anpfiff auf den Rängen, auf dem Rasen beginnen die Teams noch verhalten. Der HFC wie erwartet im 4-3-3-System mit Gjasula zentral auf der Sechs.

Anpfiff: Der Ball rollt im stimmungsvollen Erdgas Sportpark. Halle in Weiß-Rot, Rostock in Blau.

Vor dem Spiel: Jede Menge Pyrotechnik im HFC-Fanblock, als die Mannschaften auf den Rasen kommen. Dazu zwei Banner: „Hallescher Fußball-Club - Du bist meine größte Sucht“. Für den Verein eine teure Sucht, das wird eine Geldstrafe vom DFB geben.

Vor dem Spiel: „Unsere Heimstärke ist zuletzt wiedergekommen, das war nicht immer so in 2017“, sagt Rico Schmitt: „Da wollen wir den Fans auch gerne was zurückgeben.“

Vor dem Spiel: Taktisch sieht es beim HFC stark nach einer Viererkette und einer 4-3-3-Formation aus. Lindenhahn sitzt nur auf der Bank, ebenso Fennell, der heute sein Comeback geben könnte.

Vor dem Spiel: So spielt Hansa: Eisele - Nadeau, Riedel, Hüsing, Holthaus - Henning, Wannenwetsch - Hilßner, Alibaz, Scherff - Benyamina

Vor dem Spiel: Die Aufstellungen sind raus. Beim HFC ist Gjasula zurück, aber Bohl bleibt auch im Team. Vorne darf El-Helwe für den gesperrten Ajani ran.

Vor dem Spiel: Die Polizei ist am Erdgas Sportpark präsent und sichert die Partie schon Stunden vor dem Anpfiff.

Spielstatistik: Hallescher FC - Hansa Rostock 0:2 (0:0)

Halle: Tom Müller - Schilk, Kleineheismann, Tobias Müller, Baumgärtel - Bohl (61. Landgraf), Gjasula, Zenga (82. Fennell), - El-Helwe (76. Ludwig), Fetsch, Röser. - Trainer: Schmitt

Rostock: Eisele - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Wannenwetsch, Henning - Hilßner (88. Bouziane), Alibaz (61. Väyrynen), Scherff - Benyamina (90. Grupe). - Trainer: Dotschew

Tore: 0:1 Kleineheismann (55., Eigentor), 0:2 Benyamina (90. Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Gjasula - Alibaz

Schiedsrichter: Steffen Brütting (Effeltrich)

Zuschauer: 10.067

(mz)