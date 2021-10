Lindenhahn und der HFC schicken Furuholm Video-Grüße nach Finnland

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat in Person von Toni Lindenhahn der einstigen Vereinsikone Timo Furuholm alles Gute für die Zeit nach der Karriere gewünscht.

„Bleib gesund und mach dir eine schöne Zeit mit der Familie“, sagte der Mittelfeldspieler in einem Video, das der Fußball-Drittligist am Mittwoch veröffentlichte.

„Menschlich wie sportlich warst du ein geiler Typ, es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen.“ Lindenhahn ist der einzige verbliebene Spieler im Kader, der noch mit Furuholm beim HFC auflief. Der Finne war von 2013 bis 2016 Torjäger des Klubs.

Am Dienstag hatte der heute 34-Jährige erklärt, dass er seine Fußball-Karriere am Sonntag nach dem letzten Ligaspiel in Finnland beendet.