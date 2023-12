Die Pleite in Essen hat den Halleschen FC noch tiefer ins Dilemma gestürzt. Wie Trainer Sreto Ristic und Sportchef Thomas Sobotzik die brenzlige Lage analysieren und was im Winter passieren könnte.

Sreto Ristic (l.) und Thomas Sobotzik kamen in der vergangenen Saison zum HFC, stehen jetzt unter Druck.

Halle (Saale)/MZ. - Als Thomas Sobotzik durch die Nacht fuhr, schaltete sich immer wieder das Kopfkino an. Und zeigte Bilder der totalen Ernüchterung. „Was passiert ist, lief in Dauerschleife“, verrät der Sportdirektor des Halleschen FC über sein Seelenleben während der Heimreise aus Essen am späten Dienstagabend.