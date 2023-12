Essen - Der Hallesche FC hat im letzten Spiel des Jahres einen 2:0-Vorsprung verspielt und am Dienstag sein Gastspiel bei Rot-Weiß Essen mit 2:3 (1:0) verloren. Aljaz Casar (22.) und Besar Halimi (49.) hatten die Gäste vor 14 867 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße mit 2:0 in Führung geschossen. Cedric Harenbrock (63.), Enrique Lofolomo (80., Eigentor) und Leonardo Vonic (90.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren. Nach der elften Saisonniederlage droht Halle der Sturz in die Abstiegszone, wenn der SV Waldhof Mannheim am Mittwoch sein Heimspiel gegen Viktoria Köln gewinnt.

Auf dem durch den Dauerregen aufgeweichten Platz erwischten die Gastgeber den besseren Start. Bereits in der vierten Minute verhinderte HFC-Keeper Sven Müller bei einem Schuss von Ron Berlinski aus fünf Metern mit einer Glanztat den drohenden Rückstand. Aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Eine Eingabe von Timur Gayret landete vor den Füßen Casar, der aus 25 Metern flach ins Eck traf. Der Treffer gab den Hallensern Sicherheit, die keine klare Chance der Hausherren bis zur Pause mehr zuließen. In der Nachspielzeit verweigerte der Schiedsrichter einem Treffer von Jonas Nietfeld wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung.

Die Essener hatten auch nach dem Seitenwechsel die erste gefährliche Aktion. Casar fälschte eine Hereingabe der Gastgeber auf den eigenen Kasten ab. Doch erneut war Müller zur Stelle. Fast im Gegenzug erhöhten die Hallenser auf 2:0. Nach Vorlage von Jonas Nietfeld zirkelte Halimi den Ball in den Winkel.

Anschließend hielt Essens Keeper Jakob Golz seine Mannschaft mit drei Glanzparaden gegen Dominic Baumann (53., 55.) und Nico Hug (53.) im Spiel. Nach dem zu diesem Zeitpunkt überraschenden Anschlusstreffer von Cedric Harenbrock (63.) geriet Halle enorm unter Druck. Moussa Doumbouyas Kopfball (70.) flog nur um Zentimeter am Tor vorbei. Sieben Minuten später verhinderte Lofolomo mit einer artistischen Rettungsaktion auf der Linie den Ausgleich, avancierte aber drei Minuten später mit seinem Eigentor zum Unglücksraben. Vonic stahl den Hallensern in letzter Minute auch noch den einen Punkt.