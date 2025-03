Eilenburg/MZ - Mark Zimmermann wirkte konsterniert. Der Trainer des Halleschen FC zeigte sich nach dem bitteren Déjà-vu ratlos. "Ich verstehe nicht, wie wir so ein Spiel noch aus der Hand geben können. Es hatte sich angebahnt. Wir bringen uns selbst in die Bredouille", sagte er. Wie schon in der Hinrunde beim 2:2 verspielte seine Mannschaft gegen den FC Eilenburg am Dienstagabend erneut in den Schlusssekunden den Sieg. Der erneute Ausrutscher gegen den Abstiegskandidaten wiegt schwer. Der HFC verpasste es, auf fünf Punkte an Tabellenführer Lok Leipzig heranzurücken und muss wohl die letzten Aufstiegshoffnungen begraben. "Das haben wir uns selbst zuzuschreiben", so Zimmermann frustriert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.