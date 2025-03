Eilenburg/MZ - War es das endgültig in Sachen Aufstieg für den Halleschen FC? Die Rot-Weißen haben am Dienstagabend in den Schlusssekunden im Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga beim FC Eilenburg den Sieg noch aus der Hand gegeben. Durch das 2:2 beim Abstiegskandidaten verpassten die Hallenser bis auf fünf Punkte auf Lok Leipzig heranzurücken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.