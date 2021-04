Läuft alles auf ein Endspiel HFC gegen FCM hinaus?

Halle (Saale)/Riestedt - Welche Lösung findet der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) für dem Landespokal? Diese Frage bleibt auch 44 Tage vor dem „Finaltag der Amateure“, an dem sämtliche Verbände ihre Endspiele austragen, offen. Klar scheint nur, dass der FSA zwei Finalteilnehmer ermitteln will - auf welchem Wege, darum wird in der Geschäftsstelle in Magdeburg weiter gerungen.

Noch im Wettbewerb ist auch der Halleschen FC. Beim Fußballdrittligisten, der bis zum Pokalsieg regulär noch fünf Runden erfolgreich gestalten müsste, hält man sich aber bedeckt: „Es ist schwierig bis unmöglich, den Wettbewerb unter Corona-Auflagen mit Chancengleichheit für alle Klubs fortzusetzen“, sagte Sportchef Ralf Heskamp auf MZ-Anfrage. „Nichtsdestotrotz will der Landesverband natürlich einen Teilnehmer am DFB-Pokal 2021/22 ermitteln und melden. In die Überlegungen sind wir einbezogen, eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht.“

FCM will Landespokal Sachsen-Anhalt ausspielen

Der große Rivale 1. FC Magdeburg positioniert sich eindeutiger, pocht darauf, den Pokalsieger auszuspielen. „Es ist es sinnvoll und wichtig, eine sportliche Entscheidung herbeizuführen“, sagte Otmar Schork, Sportdirektor des FCM, dem Internetportal „fupa.net“. „Ich denke, es ist im Sinne des Fußballverbandes, wenn die beste Mannschaft den Landesverband im DFB-Pokal vertritt.“

Hintergrund: Frank Pohl, Geschäftsführer des FSA hatte vergangene Woche auf MZ-Nachfrage die abenteuerlich anmutende Variante zur Ermittlung des Landespokalsiegers von Sachsen-Anhalt ins Spiel gebracht: „Eine Möglichkeit wäre, das Los entscheiden zu lassen.“ Das heißt: Der DFB-Pokalstarter des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt könnte für die Saison 2021/22 aus einem Kreis von noch 18 Teams auch Alemania Riestedt aus der neunten Liga heißen. Das Team ist Gegner des HFC in der dritten Runde des Landespokals.

Helmut Schmidt, in Personalunion Bürgermeister und Fußball-Chef in Riestedt, hat trotz der unverhofften Chance eine klare Meinung zum in Erwägung gezogenen Los-Verfahren. „Das wäre der größte Blödsinn“, betont er. „Wir sind doch nicht auf dem Jahrmarkt, wo gelost wird. Wir wollen unbedingt unsere Partie gegen den HFC austragen, die Verantwortlichen vom Verband sollen sich da einen Kopf machen. Und klappt das nicht, sollen sie uns eine anständige Abfindung zahlen. Aber losen? Nein, danke.“

Landespokal-Sieger per Los? Vereine sind dagegen

Ablehnend äußern sich auf MZ-Nachfrage auch Union Sandersdorf, der SV Dessau und der SV?Westerhausen. Das Meinungsbild der noch im Wettbewerb verbliebenen Vereine ist also klar gegen die Idee eines Losverfahrens.

Vielleicht passiert in Sachsen-Anhalt ja stattdessen das Gleiche wie im benachbarten Thüringen. Dort wird der Cupsieger zwischen den Regionalligisten Jena und Meuselwitz ermittelt. Sie sind die spielklassenhöchsten Klubs. Über eine Wertung in dieser Richtung wurden alle 32 noch im Pokalwettbewerb vertretenen Vereine befragt. Die große Mehrheit, 24 von 27 abstimmenden Klubs, votierte dafür Gespielt wird am 29. Mai. Folgt Sachsen-Anhalt diesem Beispiel duellieren sich an jenem Tag auch der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg.

Landespokal in Corona-Zeiten: Thüringen und Sachsen finden Lösungen

Eine ähnliche Lösung hat auch Sachsen gefunden. Dort votierten die Vereine für eine Fortsetzung des Pokalwettbewerbs mit den Drittligisten Dynamo Dresden und FSV Zwickau, sowie den Regionalligisten Lok und Chemie Leipzig, Chemnitzer FC, VfB Auerbach und Bischofswerdaer FV. Gespielt werden demnach noch Viertel- und Halbfinals sowie ein Endspiel am 29. Mai. Alle noch verblieben Vereine unterhalb der vierten Liga verzichten auf die weitere Teilnahme, erhalten dafür 3.500 Euro aus dem Pokaltopf.

In Sachsen-Anhalt ist neben HFC und FCM derzeit noch Regionalligist Germania Halberstadt im Trainings- und (Test)spielbetrieb. Ein denkbares Modell daher: Ein Halbfinale zwischen zwei der drei Mannschaften und ein Freilos ins Endspiel für das dritte Team. Die restlichen 15 unterklassigen Mannschaften werden finanziell entschädigt. (mz/Christopher Kitsche, Fabian Wölfling und Ralf Kandel)