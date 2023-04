HFC siegt souverän in Weißenfels - Fans sorgen für Spielunterbechung

Elias Löder (am Ball) traf doppelt für den HFC beim Sieg in Weißenfels.

Weißenfels/MZ - Der Hallesche FC hat seine Pflichtaufgabe im Landspokal-Achtelfinale souverän gelöst. Am Ostermontag siegte der HFC beim Verbandsligisten SSC Weißenfels mit 3:0 (1:0). Elias Löder traf dabei doppelt (32. und 52.), Alexander Winkler (72.) stellte den Endstand her.

Für unschöne Szenen sorgten allerdings einige der mitgereisten HFC-Fans, die in der Schlussphase den Platz und den Block der Weißenfelser im Stadtstadion stürmten und für eine Spielunterbrechung sorgten. Im Viertelfinale wartet nun der VfB Merseburg auf den HFC, der Spieltermin ist noch offen.

Im Vorfeld der Partie hatte das Austragungsdatum des Spiels für Ärger gesorgt. Der Hallesche FC hatte sich in einer Pressemitteilung über die zu kurze Regenerationsphase nach dem Drittliga-Ostderby gegen Erzgebirge Aue (5:2) am Samstag beklagt und den Termin verlegen wollen. Der SSC hielt aber am Ostermontag fest und zeigte sich über das HFC-Vorgehen seinerseits höchst irritiert.

Bereits für das Halbfinale des Landespokals qualifiziert sind Regionalligist VfB Germania Halberstadt sowie Oberligist FC Einheit Wernigerode - beide hatten den HFC in den Vorjahren jeweils aus dem Wettbewerb geworfen. Außerdem zieht noch der Sieger des Duells SV 09 Staßfurt (Landesliga) gegen SC 1890 Westerhausen (Oberliga) in die Runde der besten vier Teams ein.

So spielte der HFC: Bendel - Halangk, Vollert (C), Winkler, Hug (46. Kreuzer) - Casar, Herzog, Löder - Gayret, Damer (71. Zimmerschied), Steczyk (56. Landgraf)