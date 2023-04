Halle (Saale)/MZ - Das Achtelfinalspiel im Landespokal Sachsen-Anhalt zwischen Verbandsligist SSC Weißenfels und Halleschen FC findet wie geplant am Ostermontag (10. April, 16 Uhr) statt. Sehr zum Ärger des HFC.

Der Drittligist hatte sich um eine Verlegung „um mindestens 24 Stunden“ bemüht - aber vergeblich. Noch am Samstag um 14 Uhr spielt Halle in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue, 48 Stunden später wird die Partie in Weißenfels angepfiffen. „Für uns ist das schwer zu akzeptieren“, sagte Sportdirektor Thomas Sobitzik in einer Mitteilung.

Der HFC hatte seinen Wunsch nach einer Verlegung mit fehlender Regeneration und einem entsprechend erhöhten Verletzungsrisiko für die Spieler begründet und sogar ärztliche Gutachten angeführt. „In der Woche vor unserem eminent wichtigen Ligaspiel in Bayreuth ist die Pokalansetzung für uns folglich eine Katastrophe“, sagte Sobotzik.

Nach MZ-Informationen wollte Gastgeber SCC Weißenfels nicht vom attraktiven Spieltermin am Ostermontag abrücken. Nun muss der HFC mit der höchst unglücklichen Ansetzung leben. „Die Mannschaft nimmt die Herausforderung an“, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag.