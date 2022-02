HFC-Halbfinale in Wernigerode wird wohl zum „Endspiel“ um den DFB-Pokal

De kürzeste Weg in den DFB-Pokal führt für den Halleschen FC über das Halbfinale im Landespokal.

Halle (Saale)/MZ - Der Gegner des Halleschen FC im Halbfinale des Landespokals in Sachsen-Anhalt stand schon länger fest, nun gibt es auch einen Termin: Die Partie beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode findet am 26. März um 14 Uhr statt, wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Mittwoch bekanntgab.

Zwar ist die Partie ein Halbfinale, doch ist es für den HFC schon ein „Endspiel“ um die Teilnahme am DFB-Pokal - sofern es kein Fußballwunder gibt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich BSV Ammendorf und 1. FC Magdeburg gegenüber. Wird Drittliga-Tabellenführer FCM seiner haushohen Favoritenrolle gegen Halles Verbandsligisten gerecht, kommt es im Endspiel zum Derby zwischen FCM und HFC.

DFB-Pokal-Teilnahme: HFC darf auf Sieg des FCM gegen Ammendorf hoffen

Weil Magdeburg als souveräner Tabellenführer praktisch schon über die Liga-Platzierung (ein Platz unter den Top-Vier) für den DFB-Pokal der kommenden Saison qualifiziert ist, reicht dem HFC die Finalteilnahme, um seinen Platz ebenfalls sicher zu haben. Sollte der FCM den Landespokal-Titel holen, würde Halle als Finalist ins Teilnehmerfeld der ersten Pokal-Hauptrunde nachrücken.

Die Teilnahme am DFB-Pokal wäre für den HFC finanziell lukrativ. Schon das Startgeld betrug zuletzt rund 130.000 Euro pro Verein, hinzu kommen Zuschauereinnahmen. Weil ein Team aus Bundesliga oder 2. Bundesliga der Gegner ist, darf bei etwas Losglück mit vollen Rängen gerechnet werden.

Zuletzt spielte Halle 2019 im Pokal mit und verlor eine spektakuläre Partie gegen den VfL Wolfsburg erst nach Verlängerung mit 3:5.