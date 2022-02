BSV Ammendorf schenkt FCM im Landespokal-Halbfinale das Heimrecht

Die Halbfinal-Termine im Landespokal in Sachsen-Anhalt stehen fest.

Schon 2019 hatte sich der FCM im Stadion der Waggonbauer in Halle gegen den BSV Ammendorf durchgesetzt.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ - Der BSV Ammendorf verzichtet im Halbfinale des Landespokals in Sachsen-Anhalt auf sein Heimrecht und reicht dieses an den 1. FC Magdeburg weiter.

Der Verbandsligist aus Halle will sich dadurch den finanziell und logistisch hohen Aufwand für die Austragung des Heimspiels im Stadion der Waggonbauer sparen. Sportlich ist ohnehin der FCM, souveräner Tabellenführer der 3. Liga, der klare Favorit. Bereits zwei Mal war Ammendorf zuletzt an den Magdeburgern in Landespokal gescheitert.

Landespokal Sachsen-Anhalt: Einheit Wernigerode - HFC am 26. März um 14 Uhr

So brachte BSV-Präsident Lutz Schülbe den Heimrechtstausch als Idee ein, der FCM akzeptierte. Nun findet das Halbfinale am 25. März 2022 um 19 Uhr unter Flutlicht in der MDCC-Arena statt.

„Es wird für meine Jungs sicher ein großartiges Event“, sagte Schülbe mit Blick auf eine große Zuschauerkulisse in Magdeburg.

Das zweite Halbfinale des Wettbewerbs bestreiten am 26. März der Oberligist FC Einheit Wernigerode und Drittligist Hallescher FC. Anstoß ist um 14 Uhr, gespielt wird in Wernigerode. Der Sieger des Landespokals ist automatisch für den DFB-Pokal in der Saison 2022/23 qualifiziert.