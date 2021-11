Lakenmacher sticht Eberwein aus: Halle verliert beim Schlusslicht

Halle (Saale)/Hannover/MZ - Gebrauchter Tag für den Halleschen FC! Am 15. Spieltag der 3. Liga verlor der bei Tabellenschlusslicht TSV Havelse mit 1:2 (1:2) - und das sogar nicht unverdient. Halle spielte eine desolate erste Halbzeit und konnte sich auch nach der Pause nicht mehr entscheidend steigern. Hier gibt es das Spiel im Liveticker zum Nachlesen.

Im Liveticker: Havelse - HFC 2:1 (2:1)

Abpfiff - Das war's. Halle verliert nach schwacher Leistung mit 1:2 beim Tabellenschlusslicht TSV Havelse. Das war es dann auch vom Liveticker für heute!

90. Minute - Noch ein Wechsel bei den Gastgebern. Froese geht, Cicek kommt. Noch 15 Sekunden regulär.

90. Minute - Havelse nimmt mit einem späten Wechsel noch ein paar Sekunden von der Uhr. Meien kommt für Düker.

90. Minute - Die Nachspiel läuft, drei Minuten soll es geben. Aktuell liegt hier das Ausgleichstor nicht in der Luft.

89. Minute - Havelse mal mit einem Konter, aber die Flanke auf Lakenmacher ist zu hoch, da kommt der Doppeltorschütze nicht mehr dran.

87. Minute - Landgraf holt sich noch die Gelbe Karte für ein Foul ab, dann wechselt Halle erneut: Bierschenk kommt für Badjie, der heute zumindest zu den aktivsten HFC-Spieler zählte.

85. Minute - Boyd versucht es akrobatisch, trifft den Ball aber nicht sauber. Der war aber auch extrem schwer zu nehmen, kein Vorwurf an den Stürmer!

82. Minute - Halle schnürt Havelse jetzt hinten ein. Aber sie kommen nicht so richtig zum Abschluss. Und die Zeitläuft dem HFC jetzt weg...

80. Minute - Wechselzeit in Hannover: Plume kommt für Meyer bei Havelse, beim HFC spielt jetzt Eilers für Shcherbakovski mit.

80. Minute - Nietfeld trifft eine falsche Entscheidung und Havelse hat eine richtig gute Konterchance. Froese spielt das gut aus, aber der Schuss von Damer ist dann kläglich.

77. Minute - Vielleicht bringt ja eine Standardsituation das ersehnte Ausgleichstor? Kreuzer bringt die nächste Ecke rein, aber Havelse schmeißt alles rein und klärt auch diese Flanke.

74. Minute - Derstroff flankt scharf nach innen, Boyd kommt aber einen Schritt zu spät, Keeper Quindt ist vor dem HFC-Stürmer am Ball.

69. Minute - Düker hat das 3:1 auf dem Fuß, aber sein Dropkick nach einer Ecke geht knapp am Pfosten vorbei. Glück für Halle.

67. Minute - Schnorrenberg erhöht beim HFC das Risiko. Offensivmann Derstroff kommt für Titsch Rivero. Aber was soll der Trainer auch machen, sein Team liegt ja weiterhin 1:2 hinten?

65. Minute - Halles kurze Drangphase ist wieder vorbei, Havelse befreit sich jetzt besser. Kein Durchkommen für Boyd, Badjie und Co.

60. Minute - Die nächste Möglichkeit! Sternberg passt im Strafraum quer, Shcherbakovski kommt aus zehn Metern frei zum Schuss, knallt den Ball aber Boyd an den Rücken. Den darf man auch mal reinmachen....

59. Minute - Gute Chance für Boyd! Shcherbakovski vernascht Arkenberg und hat viel Platz. Am kurzen Pfosten sieht er Boyd, der den Ball nicht mehr platzieren kann - drüber! Aber Halle macht Druck.

55. Minute - Kreuzer nimmt Maß, setzt den Schuss aber dieses Mal doch deutlich über den Winkel. Da war sicherlich mehr drin.

54. Minute - Badjie ist nur mit einem Foul zu stoppen. Gelbe Karte für Riedel und eine gute Freistoßchance für Halle.

52. Minute - Halle mit viel Ballbesitz, aber ohne Ideen - und im Abspiel zu ungenau. Sternberg will Badjie schicken, diesen Pass kann der aber niemals erlaufen. Abstoß Havelse.

48. Minute - Badjie, der immer wieder mal gute Aktionen hat, holt den nächsten Eckball raus... die bringt aber keine Gefahr, sondern ein Stürmerfoul von Shcherbakovski.

46. Minute - Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Schnorrenberg reagiert auf den Auftritt seiner Mannschaft mit einem Wechsel. Der unsichere Kastenhofer bleibt in der Kabine, Vollert gibt sein Comeback und zugleich sein Saisondebüt in der Innenverteidigung.

Halbzeit - Pause in Hannover. Halle spielte hier eine schlimme erste Hälfte, aber Eberweins Tor lässt die Gäste noch hoffen. Und immerhin: Die letzten zehn Minuten war Halle deutlich aktiver und gefährlicher, der Anschlusstreffer lag in der Luft. Hier ist noch nichts verloren, aber der HFC muss sich steigern.

45. Minute - Toooooor für den HFC! Eberwein köpft den Eckball von Kreuzer aus sechs Metern ins Tor und bringt sein Team damit zurück in diese Partie. Sein zehntes (!) Saisontor. Nur noch 1:2.

45. Minute - Halle wird stärker! Badjie setzt sich gut durch und passt zu Boyd, der abzieht und Quindt zur Parade zwingt.

43. Minute - Schmerzen bei Kastenhofer, der jetzt behandelt werden muss. Er war mit dem Doppeltorschützen Lakenmacher zusammengeprallt, kann aber wohl weitermachen.

40. Minute - Der bislang nahezu unsichtbare Shcherbakovski nimmt einen Ball aus 20 Metern volley und zwingt Quindt zur nächsten Parade. Gute Szene, vielleicht gibt sie dem HFC jetzt mal Mut.

38. Minute - Mal ein offensives Lebenszeichen. Eberwein köpft eine Titsch-Rivero-Ecke aufs Tor, aber zu zentral, kein Problem für Keeper Quindt.

33. Minute - Einfachste Dinge gehen beim HFC schief. Sternberg will auf rechts verlagern, spielt Kreuzer aber so schlecht an, dass der Ball ins Seitenaus geht. Ein ganz schlimmes Spiel der Gäste bislang.

31. Minute - Was macht Kastenhofer denn da? Erst legt er sich den Ball viel zu weit vor und dann rauscht er mit offener Sohle in den Gegenspieler rein. Mit der Gelben Karte ist der heute sehr wackelige HFC-Verteidiger da gut bedient...

29. Minute - Froese foult erst Boyd und dann auch noch Eberwein und verdient sich damit die erste Gelbe Karte der Partie.

28. Minute - Es ist bislang ein absolutes Horror-Spiel für den Halleschen FC. 0:2 steht es, die Spieler wirken wie gelähmt, die Favoritenrolle lastet offenbar wie ein Zehn-Kilo-Rucksack auf jedem einzelnen Spieler. Irgendwie muss ein Glückstor her, damit sich die Partie hier nochmal dreht.

23. Minute - Wieder Havelse, wieder ein Hackentrick. Aber Meyer bringt die Flanke von Damer nicht mehr auf das Tor.

22. Minute - Sicher geht anders! Schreiber faustet eine lange Flanke genau auf Dükers Brust, von dort springt der Ball aber ins Toraus. Der HFC ist von der Rolle.

20. Minute - Fast das 3:0! Jetzt zaubert das Tabellenschlusslicht und setzt am HFC-Strafraum zum Hackenpass an. Der kommt sogar durch, aber Lakenmacher ist davon selber überrascht und kommt nicht mehr an den Ball.

18. Minute - Um Himmels Willen! Lakenmacher trifft erneut, es steht 2:0 für Havelse. Der TSV-Stürmer kommt nach einem Fehler im Aufbau an den Ball und läuft einfach geradeaus auf das Tor zu. Nietfeld greift nicht an, weil er auf einen Querpass spekuliert. So frei nimmt Lakenmacher die Einladung an und schiebt einfach selber flach zum 2:0 ein.

17. Minute - ... Kreuzer zirkelt den Ball gekonnt über die Mauer, trifft aber nur den linken Pfosten. Schade, aber das war die erste echte Chance für den HFC.

17. Minute - Gute Freistoßchance für den HFC aus rund 22 Metern...

12. Minute - Kreuzer schlägt eine Halbfeldflanke weit hinter das Tor. Kann passieren.

10. Minute - Das Gegentor passt ins Bild, bislang war es ein pomadiger Auftritt des HFC. Jetzt hat aber Eberwein mal eine Kopfballchance, knapp vorbei.

8. Minute - Und da ist die Führung für Havelse! Froese setzt sich über Halles rechte Abwehrseite durch und bedient Lakenmacher im Zentrum, der trifft flach aus zehn Metern, keine Chance für Schreiber. 1:0 für den Tabellenletzten.

7. Minute - Wieder kontern die Gastgeber, aber Kastenhofer gewinnt den ganz wichtigen Zweikampf gegen Lakenmacher, so bleibt es harmlos.

4. Minute - Havelse kommt schnell und gefährlich über Froese in den Strafraum, Nietfeld kann klären. Den Nachschuss setzt Düker dann aus 20 Metern weit drüber.

2. Minute - Halle macht gleich Druck und geht aggressiv ins Pressing. Havelse kriegt den Ball nicht raus, weil Eberwein den langen Schlag blockt.

Anpfiff - Das Spiel läuft!

Vor dem Spiel - Angeführt vor den Schiedrichterinnen betreten die Teams den Rasen. Der HFC spielt ganz in Schwarz, Havelse ganz in Weiß. Kapitän sind die Abwehrchefs Fölster und Nietfeld.

Vor dem Spiel - "Wir haben uns defensiv etwas stabilisiert und sind der Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein", sagt Florian Schnorrenberg vor Anpfiff bei "Magenta Sport".

Vor dem Spiel - In 15 Minuten ist Anpfiff, die HDI-Arena ist weitgehend leer. Müssen eben die 22 Spieler gleich selbst für Stimmung auf dem Rasen sorgen.

Vor dem Spiel - Diese Elf schickt Havelse-Trainer Rüdiger Ziehl heute auf den Rasen: Quindt - Arkenberg, Fölster, Riedel - Damer, Daedlow, Froese, Teichgräber - Düker - Meyer, Lakenmacher. Keine großen Überraschungen beim Aufsteiger, Meyer ersetzt den gesperrten Jaeschke im Sturm. Ex-HFC-Profi Arkenberg verteidigt in der Dreier-Abwehrkette.

Vor dem Spiel - Sieben Punkte holte Havelse bislang aus 13 Partien (ein Nachholspiel in Zwickau steht noch aus), schoss dabei zehn Tore. Zum Vergleich: Beim HFC traf allein Michael Eberwein neun Mal. Dass Havelses Yannik Jaeschke, mit drei Scorerpunkten zweitgefährlichster Spieler im Kader, heute auch noch rotgesperrt fehlt, macht die Sache für den Aufsteiger nicht leichter.

Vor dem Spiel - Auf der Bank des Halleschen FC nehmen heute erstmals nach ihren Verletzungen auch wieder Vollert und Derstroff Platz. Ebenso wie Mesenhöler, Otto, Menig, Löder, Guttau, Eilers und Bierschenk. Damit hat Trainer Schnorrenberg vor allem offensiv wieder deutlich mehr Optionen.

Vor dem Spiel - Die heutige HFC-Startelf: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Eberwein, Badjie - Boyd. Wie erwartet ersetzt Sternberg den gesperrten Samson und Badjie rotiert vorne links für Guttau rein.

Vor dem Spiel - Gastgeber Havelse informierte am Vormittag via Twitter, dass es noch Eintrittskarten am Stadion gibt - die 49.000-Mann-Arena ist also nicht ausverkauft. Mal schauen, ob die offizielle Zuschauerzahl heute überhaupt vierstellig wird...

Vor dem Spiel - Ein Nachtrag zu Riem Hussein. Unter ihrer Leitung ist der HFC noch unbesiegt und ohne Gegentor. Es gab 2016 ein 0:0 in Paderborn und 2018 ein 1:0 gegen Aalen. In den letzten drei Jahren war die Schiedsrichterin nicht mehr bei Halle-Spielen eingeteilt. Gegner Havelse pfiff sie deutlich häufiger in der Regionalliga Nord, die Bilanz ist dabei ausgeglichen: Zwei Siege, zwei Niederlagen, fünf Unentschieden.

Vor dem Spiel - Der DFB sorgt heute für eine Premiere im deutschen Profifußball: Die Partie Havelse gegen HFC wird von FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg geleitet. Als Assistentinnen fungieren Katrin Rafalsi (Baunatal) und Christina Biehl (Siesbach). Damit ist erstmals ein komplettes Schiedsrichterinnen-Gespann bei den Männern im Einsatz.

Vor dem Spiel - Der 15. Spieltag begann am Freitagabend mit einem 2:1-Auswärtssieg von Viktoria Köln bei Türkgücü München, wodurch die Kölner in der Tabelle am Gegner vorbeizogen. Halle geht als Tabellen-Achter in die Partie heute, könnte mit einem Auswärtssieg aber sogar bis auf einen Aufstiegsplatz klettern, wenn die Konkurrenz denn mitspielt.

Vor dem Spiel - Wie könnte die HFC-Startelf heute aussehen? Mal ein Blick in die Glaskugel: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Eberwein, Badjie (Guttau) - Boyd. Abräumer Samson sitzt seine Gelb-Sperre ab, Derstroff und Vollert könnten nach Verletzungspausen in den Kader zurückkehren.

Vor dem Spiel - Personell sieht der HFC nach dem harten September und Oktober so langsam wieder Land. So steht Vollert vor einem Comeback, auch Derstroff ist wieder ein Option. Zuvor war bereits Eilers zurückgekehrt, was Trainer Schnorrenberg neue Möglichkeiten für die Startelf, vor allem aber für Einwechslungen bringt. Allerdings trübt die Trainingsverletzung von Tom Zimmerschied etwas die Stimmung, auch wenn es noch keine Diagnose gibt.

Vor dem Spiel - Der TSV Havelse ist ein Aufsteiger und ein Neuling in der 3. Liga. Nicht jedem wird der Stadtteilverein aus dem niedersächsischen Garbsen ein Begriff sein. Ex-HFC-Profi Fynn Arkenberg spielt aktuell beim TSV und stellt den Verein näher vor.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab 12.30 Uhr starten wir hier inhaltlich zur Partie in Hannover.