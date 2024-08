Norbert Ciornei war als Mannschaftsleiter des Halleschen FC Kult. 2015 verließ er den Verein verärgert. Warum er nun in seinen alten Job zurückkehrt.

Halle/MZ - Es sind stressige Tage für Norbert Ciornei. Mit dem Halleschen FC steckt er mitten in der Englischen Woche. Vor dem Spiel in der Regionalliga am Sonntag bei Lok Leipzig (13 Uhr) gilt es für Ciornei Material zu sichten, Checklisten durchzugehen und den Transporter zu bepacken. Den Trubel erlebt der Hallenser aber nur positiv. „Es ist sehr geil. Ich bin schon wieder voll drin“, sagt die Zeugwart-Ikone.