Nach einem turbulenten Sommer startet der Hallesche FC als Topfavorit in die Saison der Regionalliga Nordost. Der Druck ist groß, die Zuversicht aber auch. Wie es um das Personal vor dem Start gegen den BFC Dynamo steht.

Halle/MZ - Es gibt im Profifußball kaum einen Spieler, der besser dafür geeinigt ist, vor einem Saisonstart für Stimmung zu sorgen, als Jan Löhmannsröben. Der schillernde Profi, der schon so viel erlebt hat, schon so viele Schlagzeilen produziert hat, saß daher am Donnerstag auf dem Pressepodium im Leuna-Chemie-Stadion.