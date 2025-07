Der langjährige Kapitän hätte sich ein Karriereende beim Halleschen FC vorstellen können, musste nun aber gehen. In der MZ spricht er erstmals über den Abschied, kritisiert auch die Entscheider.

Ex-Kapitän äußert auch Kritik an den Entscheidern

Halle/MZ. - Als Jonas Nietfeld sich am Montag zum ersten Mal im blauen Trikot der VSG Altglienicke zeigte, brachen in Halle schon wieder Herzen. So zumindest war es den Kommentaren unter der Mitteilung des Berliner Regionalligisten zur Verpflichtung des Fußballprofis zu entnehmen, schwand damit doch auch die letzte Hoffnung jedes Berufsoptimisten unter den Fans des Halleschen FC, dass Nietfeld auf wundersame Weise doch bei ihrem Klub bleiben könnte.