Nach seinem Kreuzbandriss im Mai arbeitet HFC-Profi Jonas Nietfeld an seinem Comeback. Die MZ hat den langjährigen Kapitän des Halleschen FC bei der Reha in Leipzig besucht.

Halle/MZ. - Cindy Roleder ist dabei. Erik Lesser auch. Laura Dahlmeier sogar zweimal. Das Bild von Jonas Nietfeld samt seiner Unterschrift hängt in ziemlich prominenter Gesellschaft im Reha-Zentrum Asevida. Direkt im Eingangsbereich, an einer Art Wall of Fame, haben sich mit ihren Autogrammkarten all die berühmten Sportlerinnen und Sportler verewigt, die in der Einrichtung in Leipzig bereits behandelt worden sind. „Da sind schon einige sehr bekannte Namen dabei“, sagt Nietfeld.