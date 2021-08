„Ihr seid Teil unserer Geschichte“: PSV Eindhoven schickt Videobotschaft an HFC

Halle (Saale)/Eindhoven/MZ - Am 28. September jährt sich die Hotelbrand-Katastrophe von Eindhoven zum 50. Mal. Anlässlich dieses traurigen Jubiläums lässt der PSV Eindhoven eine Dokumentation der schrecklichen Ereignisse am Morgen vor dem Europacup-Spiel gegen Chemie Halle produzieren.

Vereinspräsident Toon Gerbrands wandte sich nun in einer Videobotschaft an den Halleschen FC. „Vor langer Zeit, vor einem halben Jahrhundert, haben wir gemeinsam etwas sehr Tragisches durchgemacht“, wandte sich Gerbrands in dem Video, das der HFC auf seiner Facebook-Seite geteilt hat, an Fans und Offizielle in Halle „Das ist noch immer in unseren Herzen.“ Der PSV wissen, wie wichtig Geschichte ist: „Der Hallesche FC ist ein Teil davon.“

Gerbrands wünscht dem HFC zum Abschluss der Botschaft noch viel Erfolg und versichert: „Die Geschichte wird für uns immer Teil unseres Clubs bleiben.“



Am 28. September 1971 hatte ein Brand im Hotel „Zum Seepferdchen“ 20 Menschen das Leben gekostet, darunter HFC-Spieler Wolfgang Hoffmann. Das Talent wurde nur 21 Jahre alt, weitere Spieler von Chemie Halle waren verletzt worden. Das angesetzte Europapokalspiel der beiden Klubs wurde abgesagt und nie nachgeholt. Ursache des Feuers war eine Gasexplosion.