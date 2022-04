„(H)alle nach Dortmund!“ HFC erwartet besondere Kulisse am Samstag

Halle (Saale)/Dortmund/MZ - Das gibt es in der 3. Liga nicht alle Tage: Der Hallesche FC ist am Samtag in Deutschlands größtem Fußballstadion zu Gast. Das Spiel bei Borussia Dortmund II (14 Uhr im Liveticker) findet im mehr als 81.000 Zuschauer fassenden Signal-Iduna-Park statt, wo eigentlich die Stars um Erling Haaland und Marco Reus und Titel in Bundesliga und Europapokal kämpfen.

Für den HFC ist es eine besondere Situation. Nach dem 3:3 im Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück am Dienstagabend blickt der Klub mit großer Vorfreude voraus: „Und jetzt lasst uns die Mannschaft in Deutschlands größtem Fußballstadion unterstützen. (H)ALLE nach Dortmund!“, schrieb der Klub bei Facebook.

Hallescher FC kann in Dortmund den Klassenerhalt perfekt machen

Zwar dürften die Ränge in Dortmunds Fußball-Tempel am Samstag weitgehend leer bleiben, doch könnte es tatsächlich ein „Heimspiel“ für Halle werden. Zu den letzten Heimspielen der BVB-Reserve gegen Eintracht Braunschweig und Viktoria Berlin kamen gerade mal jeweils gut 2000 Fans. Die HFC-Ultras werden also sicherlich die Stimmungs-Hoheit im weiten Runde übernehmen.

Und läuft alles optimal, könnte der HFC an der historischen Stätte gleich noch den Klassenerhalt feiern. Voraussetzung dafür ist aber ein eigener Sieg gegen den Tabellen-Neunten und eine zeitgleiche Niederlage des SC Verl beim 1. FC Saarbrücken. Dann würde die lange Heimfahrt aus dem Ruhrgebiet für Fans und Team gleichermaßen zur angenehmen Sache werden.