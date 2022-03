HFC läuft in 3. Liga in 81.000-Zuschauer-Arena auf

Im Dortmunder Signal-Iduna-Park fanden schon packende Spiele in Champions League und Bundesliga statt.

Dortmund/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC wird in der 3. Liga am Wochenende um den 23. April unverhofft an einem ehrwürdigen Ort des deutschen Fußballs auflaufen.

Das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II wird im Signal-Iduna-Park stattfinden, der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten und DFB-Pokalsiegers.

Eigentlich absolviert die zweite Mannschaft des BVB ihre Heimspiel im Stadion Rote Erde. Dort wird ab Ende März gebaut, wodurch das Team um Ex-HFC-Profi Antonios Papadopoulos in die große Arena ausweicht. Das WM-Stadion von 2006 bietet 81.365 Zuschauern Platz, wird beim Drittligaspiel des HFC aber wohl nahezu leer bleiben.

Wann genau Halle in Dortmund spielt, ist noch offen. Der 35. Spieltag ist vom DFB noch nicht zeitgenau angesetzt worden.