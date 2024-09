Berlin/MZ - Mit gesenkten Köpfen schlichen die HFC-Spieler Richtung Kurve, Kapitän Niklas Landgraf stampfte wütend in den Boden. Der Frust war groß beim Halleschen FC am Dienstagabend. Nach einer weiteren Enttäuschung in der Fußball-Regionalliga drohen die Rot-Weißen FC schon früh in der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren.

